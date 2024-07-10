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Главе ФБК грозит штраф за нарушение правил деятельности иноагента

Певчих грозит штраф в 50 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иноагента

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maria_pevchikh/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Зеленоградский суд Москвы поступил протокол в отношении главы »Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Марии Певчих (признана в РФ иностранным агентом), ей грозит штраф за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом говорится на сайте суда.

Дата заседания пока не назначена.

Данная норма предусматривает ответственность за отказ иноагента своевременно предоставить сведения о своей деятельности в компетентный орган. Для физических лиц она предусматривает наказание в виде штрафа на сумму до 50 тысяч рублей.

В январе Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал Певчих и еще трех участников ФБК. Певчих обвиняется сразу по трем статьям: «Организация экстремистского сообщества», «Распространение заведомо ложных сведений о ВС РФ», а также «Вандализм». До этого МВД РФ объявило в розыск политика.

11 июля российский предприниматель Олег Дерипаска выиграл суд у Марии Певчих. Суд признал ее слова об участии бизнесмена в залоговых аукционах не соответствующими действительности.

Ранее в Литве заявили о задержании напавших на российского оппозиционера.

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