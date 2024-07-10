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Песков: западные СМИ из-за саммита НАТО нагнетают напряженность

Песков: на фоне саммита НАТО СМИ Запада неизбежно нагнетают напряженность

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Михаил Метцель/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные СМИ нагнетают напряженность на фоне саммита НАТО. Его слова приводит в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак.

Так он прокомментировал информацию телеканала CNN о том, что США привели военные базы в Европе в состояние повышенной готовности на фоне данных о возможных диверсионных атаках со стороны «поддерживаемых Россией субъектов».

«Во-первых, неясно, насколько это (обвинение в подготовке диверсий. — «Газета.Ru») соответствует действительности. Во-вторых, на фоне саммита НАТО СМИ неизбежно нагнетают напряженность», — заявил Песков.

В публикации CNN говорится, что командование США в Европе до этого отказалось назвать журналистам конкретные причины усиления мер безопасности. Было лишь сказано, что принятые меры не связаны с какой-то одной угрозой, а скорее с совокупностью факторов, которые потенциально влияют на безопасность американских сил.

Ранее сообщалось, что США сократят численность своей армии.

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