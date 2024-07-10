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В Грузии назвали Украину политической «заложницей»

Общественник Шакаришвили назвал Украину политической заложницей

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Global Look Press

Грузия стала заложницей нездоровых дискуссий по теме евроинтеграции, что очень опасно для ее государственности. Об этом заявил один из учредителей общественного движения «Единая нейтральная Грузия» Вато Шакаришвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Все видят, какие результаты получила Украина, став политическим заложником той же темы после 2013 года», — отметил Шакаришвили.

Он добавил, что на сегодняшний день «есть очень много примеров того, что европейская политика и бюрократия не служат интересам Европы, а проводят интересы другой страны».

9 июля в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что США намерены добиться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов 26 октября.

Отмечалось, что ключевую роль в разжигании антиправительственных настроений может сыграть президент Грузии Саломе Зурабишвили. Также в СВР сообщили, что американские «кураторы» уже дали команду оппозиции планировать протесты, приуроченные к выборам в парламент.

До этого Соединенные Штаты начали пересмотр всех программ своего сотрудничества с Грузией. Директор по европейским делам в Совете нацбезопасности Майкл Карпентер отметил, что с точки зрения перспектив евроатлантической интеграции в последние месяцы Тбилиси «двигается неправильным курсом».

Ранее в Тбилиси призвали США и ЕС не злиться на Грузию.

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