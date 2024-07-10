Одобрен запрет для депутатов на свободный выезд из России

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон об обязанности сенаторов и депутатов согласовывать свои выезды за пределы России. Об этом сообщает ТАСС.

Закон «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ» дополняется нормой о том, что сенаторы и депутаты обязаны согласовать выезд за пределы России, за исключением служебных командировок.

Сроки и порядок такого согласования определят советы палат парламента. Отмечается, что полномочия парламентариев могут быть прекращены досрочно «в случае выезда из России без согласования».

Проект закона подготовили сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты Госдумы: Олег Морозов, Василий Пискарев и Виктор Пинский.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что процесс согласования поездки за границу вызовет дополнительные трудности для депутатов, однако это вынужденная мера.

Ранее в Госдуме захотели запретить депутатам владеть недвижимостью за рубежом.