Эксперт назвал выгодоприобретателей теракта на авианосце «Адмирал Кузнецов»

В попытке Киева совершить теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов», как и в попытке угнать российский стратегический ракетоносец Ту-22М3, прослеживается западный след. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. Замыслы провокации, по его словам, вынашивали в Лондоне и Вашингтоне.

«Угон Ту-22М3 позволил бы США изучить бомбардировщик. А теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов», по замыслам противника, должен был сорвать план боевого использования корабля. Нашим спецслужбам удалось разрушить и эти планы», — подчеркнул Бартош.

Что касается Украины, продолжил эксперт, на фоне отсутствия успехов на поле боя, противник активизировал террористическую деятельность, чтобы в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне продемонстрировать Западу готовность продолжать борьбу.

10 июня стало известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ уточнили, что в марте 2024 года на гражданина России 2000 года рождения, проходящего военную службу на авианосце, через мессенджеры вышел сотрудник спецслужб Украины, представившийся «Олегом». В ходе телефонных разговоров он склонял российского военного к совершению теракта на корабле, обещая ему обеспечение выезда за границу по поддельным документам и выплату крупного вознаграждения. Кроме того, злоумышленник угрожал россиянину уголовной ответственностью за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) по сфабрикованным основаниям.

Как указали в ФСБ, офицер обратился в органы безопасности РФ, после чего под их контролем проводились мероприятия по документированию действий «Олега», а также выявлению возможной агентуры и пособников Украины.

Ранее ФСБ РФ сообщила, что пресекла попытку спецслужб Украины организовать угон Ту-22М3.