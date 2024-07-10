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Германия вслед за США пересмотрит отношения с Грузией

Посол Фишер: Германия пересмотрит отношения с Грузией из-за закона об иноагентах

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David Mdzinarishvili/Reuters

Посол Германии в Грузии Петер Фишер заявил, что Берлин пересмотрит свои отношения с Тбилиси на фоне принятого закона об иностранных агентах и курса страны в целом. Его слова приводит грузинский портал Sova.

«Что касается Германии, то мы также пересматриваем наши отношения с Грузией. Как вы знаете, у нас очень широкие и глубокие отношения. Вместе с Соединенными Штатами Америки мы являемся одним из крупнейших доноров сотрудничества с целью развития в Грузии», – заявил Фишер.

Он подчеркнул, что Берлин решил не брать на себя каких-либо новых обязательств в отношении Грузии.

6 июня Государственный департамент США ввел визовые санкции против десятков грузинских граждан, в том числе членов парламента и правительства республики.

В конце июня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что его страна настроена на перезагрузку отношений с США и рассчитывает на встречные шаги. До этого он отмечал, что американские санкции США в отношении руководства Грузии оскорбительны и не соответствуют духу партнерства между странами.

Ранее Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии.

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