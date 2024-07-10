В Кремле заявили, что введение туристического налога повысит качество туробъектов

Принятый Государственной думой законопроект о введении в России туристического налога не спровоцирует существенное подорожание отдыха. Об этом журналистам в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Существенно ни к какому подорожанию это не приведет», — сказал он.

По мнению Пескова, законопроект поспособствует повышению качества туристических объектов. Представитель Кремля назвал туризм одним из наиболее динамично развивающихся секторов российской экономики.

«Благодаря этому налогу в том числе и будет повышаться качество туристических объектов,» — пояснил Песков.

Он также добавил, что когда инициатива рассматривалась и обсуждалась экспертами и депутатами, » все доводы «за» предоставлялись».

10 июля Государственная дума приняла законопроект о введении туристического налога в России.

Туристический сбор представляет собой фиксированную плату за номер в гостинице. Налог является местным, то есть муниципалитеты самостоятельно определяют необходимость его введения, а также сами устанавливают ставки. Так, региональные власти могут снизить или обнулить налог в низкий сезон. Ставка будет расти постепенно — с 1% от стоимости проживания в следующем году, прибавляя по 1 п. п. до 2029 года. Далее сбор зафиксируется на уровне 5%.

Ожидается, что первыми туристический сбор введут регионы с большим турпотоком: Краснодарский край, регионы Поволжья и «Золотое кольцо».

Ранее россиянам рассказали, куда дешевле поехать на море в июле.