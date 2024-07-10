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В Кремле прокомментировали заявление Британии о разрешении бить по России ракетами

Песков назвал безответственным шагом заявление премьера Британии об ударах по РФ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами назвал очередным безответственным шагом заявление нового премьера Британии Кира Стармера о праве Украины наносить удары ракетами Storm Shadow по территории России.

«Это еще один серьезный шаг в сторону нагнетания напряжения и эскалации ситуации. Мы будем принимать меры», — сказал он.

10 июля газета Financial Times сообщила, что новое британское правительство под председательством Стармера не станет отменять решения предыдущих властей, разрешающие Украине наносить удары британским оружием по целям на территории РФ. По данным издания, премьер заявил, что Украина вправе сама решать, как использовать полученное оружие «в этих оборонительных целях».

До этого сообщалось, что министр обороны Британии Грант Шаппс выступил против ограничений для Украины в использовании переданного ей оружия.

13 июня руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) подтвердил, что армия наносит удары по России западным оружием.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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