Захарова призвала уехавших из России звезд сосредоточиться на новых родинах

Покинувшим Россию знаменитостям стоит переключиться на новые страны их пребывания вместо РФ. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Хочется сказать: да вы не беспокойтесь, ну отъехали, мы как-нибудь сами. Переключитесь на свои новые отечества», — сказала дипломат, отреагировав на обвинения в адрес РФ со стороны известных эмигрантов в связи с попаданием ракеты в киевскую больницу «Охматдет».

Она добавила, что покинувшие страну граждане РФ «не видят никаких детей, кроме тех, которые им подсовывает Киев». Захарова подчеркнула, что те, кто из Израиля размещает снимки из киевской больницы, не замечают пострадавших в ходе конфликта детей из сектора Газа и «абсолютно не видят, что происходит» в Израиле.

Также представитель МИД заявила, что советы певицы Аллы Пугачевой о произошедшем в Киеве не нужны Богу, он и без нее сможет разобраться в том, что произошло в украинской столице.

8 июля в Киеве под ракетный удар попало токсикологическое отделение больницы «Охматдет». Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что ракета зенитного комплекса NASAMS, попавшая в здание на территории детской больницы «Охматдет» в Киеве, была выпущена из установки, поставленной ВСУ из Норвегии.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.