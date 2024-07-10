Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что поражение Киева не будет концом специальной военной операции (СВО). Своим мнение он поделился в Telegram-канале.

«Даже подписав бумаги и приняв поражение, оставшаяся часть радикалов после перегруппировки сил рано или поздно вернется к власти, вдохновляемая западными врагами России», — написал он.

Политик также заявил, что смена декораций в США может повлиять на решимость Украины начать переговоры, приостановив военные действия.

4 июля Медведев в своем обращении по случаю Дня независимости США напомнил американцам о Гражданской войне в XIX веке и заявил, что через призму этого конфликта они должны оценивать происходящее на Украине.

По его словам, российско-украинский конфликт — это, по своей сути, гражданская война, в которой россияне отстаивают независимость в борьбе против «новых нацистов», которым помогают европейские страны и США. Итогом конфликта, по мнению Медведева, должно стать возрождение великой России.

Ранее Медведев заявил о «предчувствии гражданской войны» в США.