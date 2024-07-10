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Ельцин предупреждал Клинтона о «большой ошибке»

Ельцин в разговоре с Клинтоном назвал бомбардировки Югославии ошибкой НАТО

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Владимир Родионов/РИА «Новости»

Бывший президент России Борис Ельцин в телефонном разговоре с экс-главой Белого дома Биллом Клинтоном назвал начало бомбардировок Югославии большой ошибкой Соединенных Штатов и НАТО. Это следует из рассекреченной стенограммы их переговоров от 19 апреля 1999 года, опубликованной архивом нацбезопасности США.

«Повторяю, что развитие событий в последние недели подтверждает, что США и НАТО совершили большую ошибку. Вы неправильно рассчитали последствия ситуации», — сказал Ельцин.

По его словам, бывший президент Югославии Слободан Милошевич «никогда не капитулирует». Вместо решения гуманитарной проблемы все, чего удалось добиться, — это гуманитарной катастрофы и значительного ущерба отношениям США и России.

Ельцин также заявил Клинтону, что в России «лавинообразно нарастают антинатовские и антиамериканские настроения». Он сказал, что на руководство РФ оказывается огромное давление с требованием принять меры для помощи Югославии.

24 марта 1999 года США и их союзники по НАТО начали «гуманитарную интервенцию» в Югославию. Как Россия отреагировала на вооруженный конфликт на Балканах? И могла ли она защитить «братьев-сербов», не спровоцировав третью мировую войну? Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Сербии обнаружили авиабомбу НАТО 1999 года.

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