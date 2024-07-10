В Совфеде оценили угрозу Саудовской Аравии Западу из-за активов России

Саудовская Аравия выступила против глобального произвола стран «Большой семерки» (G7) в отношении российских активов. Об этом написал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, заявление властей королевства о готовности избавиться от всех ценных бумаг из стран Европейского союза является серьезной угрозой.

Пушков отметил, что такое решение Саудовской Аравии может вызвать «эффект домино» со стороны других стран незападного мира.

Bloomberg писал, что Саудовская Аравия в начале 2024 года в частном порядке «намекнула», что может продать часть европейских долговых обязательств, если страны G7 решат конфисковать почти $300 млрд замороженных активов Российской Федерации. По словам источников агентства, минфин королевства выразил некоторым странам G7 свое несогласие с идеей использования активов РФ для помощи Киеву. Один из источников подчеркнул, что это звучало как завуалированная угроза, поскольку в Эр-Рияде специально упомянула долги, выпущенные французским казначейством.

Ранее в российском МИД пообещали, что Москва ответит на конфискацию Западом активов РФ.