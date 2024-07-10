В МИД заявили, что пересмотр санкций против КНДР не нужно увязывать с выдвижением условий

Пересмотр введенных ООН в отношении КНДР санкций не должен быть увязан с выдвижением предварительных условий Пхеньяну. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел России Петр Ильичев.

Дипломат подчеркнул, что ослабление санкций против Северной Кореи способствовало бы возрождению атмосферы доверия, которое подорвано длительным периодом постоянно нараставшего давления. При этом выдвижение очередных условий только оттолкнет КНДР, где хорошо помнят «нечестную игру американцев за туманом не подкрепленных четкими гарантиями слов».

Ильичев отметил, что снятие ряда экономических санкций с Пхеньяна позволит придать импульс развитию народного хозяйства Северной Кореи и повысить уровень благосостояния ее жителей.

До этого помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк заявил, что Вашингтон собирается удвоить усилия по сдерживанию КНДР и развития ее партнерства с Россией.

Ранее политолог раскрыл закулисье отношений России и КНДР.