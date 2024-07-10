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Российский дипломат рассказал, как Запад использует украинский кризис

Гаврилов: Запад использует украинский кризис для обоснования действий НАТО

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U.S. Marines/Global Look Press

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в статье для РИА Новости заявил, что страны Запада тратят миллиарды на украинский кризис, так как он возвращает НАТО функцию защиты от угрозы с Востока.

По словам дипломата, давно стало понятно, что украинский кризис является частью системной проблемы, которая влияет на Форум ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Гаврилов уверен, что события на Украине были сразу же использованы для обоснования правомерности возвращения НАТО к изначальной функции — защите от угрозы с Востока. Также конфликт используют для позиционирования альянса в качестве единственного надежного инструмента безопасности в «новых условиях».

«Именно поэтому западные правительства продолжают выбрасывать миллиарды долларов налогоплательщиков стран ЕС и НАТО в «черную дыру» украинского кризиса», — написал он.

Также Гаврилов заявил, что поощрение государствами Североатлантического альянса милитаризации и нацификации Украины привело к кризису европейской безопасности.

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