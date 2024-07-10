Поощрение государствами Североатлантического альянса милитаризации и нацификации Украины привело к кризису европейской безопасности, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что отрыв НАТО от общеевропейского контекста и его намерение достичь военного превосходства создали риски и для инструментария мер доверия на континенте, который был разработан в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Гаврилов напомнил, что с 2014 года на Западе игнорировали вопиющие нарушения Киевом как минимум 26 пунктов Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Тем самым де-факто поощрялось милитаризация и нацификация Украины, террор в отношение мирного населения. Именно такая «скользкая дорога», подчеркнул дипломат, привела к кризису европейской безопасности.

До этого сообщалось, что Украина планирует в ходе саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне добиться снятия ограничений на удары американским оружием по территории России.

Ранее Байден пообещал Украине еще десятки систем ПВО.