Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский дипломат назвал причину кризиса европейской безопасности

Дипломат Гаврилов: милитаризация Украины привела к кризису евробезопасности

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Поощрение государствами Североатлантического альянса милитаризации и нацификации Украины привело к кризису европейской безопасности, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что отрыв НАТО от общеевропейского контекста и его намерение достичь военного превосходства создали риски и для инструментария мер доверия на континенте, который был разработан в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Гаврилов напомнил, что с 2014 года на Западе игнорировали вопиющие нарушения Киевом как минимум 26 пунктов Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Тем самым де-факто поощрялось милитаризация и нацификация Украины, террор в отношение мирного населения. Именно такая «скользкая дорога», подчеркнул дипломат, привела к кризису европейской безопасности.

До этого сообщалось, что Украина планирует в ходе саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне добиться снятия ограничений на удары американским оружием по территории России.

Ранее Байден пообещал Украине еще десятки систем ПВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами