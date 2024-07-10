Власти Болгарии уже пять лет преследуют русофилов, и уголовные дела против некоторых членов движения были заведены еще с 2019 года. Об этом заявил глава болгарского национального движения «Русофилы» Николай Малинов в интервью РИА Новости.

Председатель национального движения «Русофилы» в болгарском городе Пловдив был задержан спецслужбами накануне. По словам депутата Ивана Петкова, его знакомого Златомира Дёвленского задержали рано утром в понедельник в его собственном доме по подозрению в утечке секретной информации. Позднее его выпустили под залог в размере 5 тысяч левов (примерно 2,5 тысячи евро). Ему грозит до 8 лет тюремного заключения.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова осудила попытку Болгарии стереть роль России в истории страны. Захарова отметила, что организованное давление на русофилов со стороны болгарских властей, прокуратуры и государственного агентства по национальной безопасности началось еще в 2019 году. Николай Малинов подчеркнул, что несмотря на все эти действия, болгарские органы власти так и не предъявили ни одного факта в его адрес.

Ранее лидер болгарских социалистов подала в отставку.