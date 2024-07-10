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Столтенберг рассказал об опасениях НАТО при расширении альянса

Столтенберг заявил, что НАТО опасалось расширения из-за возможной реакции России

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Yves Herman/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что расширение Североатлантического альянса протекало с осложнениями из-за реакции РФ. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на выступление деятеля на официальной церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне.

«Стоял вопрос — готовы ли мы были открыть свои двери? Некоторые опасались, что расширение ослабит НАТО и спровоцирует Москву», — подчеркнул он.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

По словам Столтенберга, именно эти сомнения стали причиной промедления при расширении альянса.

До этого Столтенберг заявил, что НАТО не может допустить победы России в украинском конфликте. Столтенберг подчеркнул, что победа России на Украине является крупнейшей угрозой и выразил уверенность в том, что победа России станет стимулом для других противников блока, включая Иран, КНДР и КНР. По его словам, украинский конфликт представляет главную угрозу безопасности за последние десятилетия.

Ранее стало известно об уверениях Клинтона в том, что НАТО не угрожает РФ.

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