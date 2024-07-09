Глава Минфина США отказалась признавать ухудшение здоровья Байдена

Министр финансов США Джанет Йеллен указала на работоспособность президента Джо Байдена, отвергая утверждения о его ухудшении здоровья. Она назвала его «невероятно эффективным», пишет РИА Новости.

На слушаниях в палате представителей США она отметила, что президент проявляет высокую эффективность в ходе встреч, включая долгие международные переговоры. Йеллен также подчеркнула, что не заметила никаких признаков плохого состояния у Байдена во время его общения с другими мировыми лидерами.

По данным газеты New York Times, ссылающейся на источники из окружения президента, за последние месяцы наблюдается усиление признаков ухудшения его состояния, особенно после неудачных дебатов с Дональдом Трампом. Согласно этим источникам, Байден выглядел «растерянным, апатичным или терявшим нить беседы» в некоторых ситуациях.

Несмотря на это, как сам президент, так и администрация Белого дома отрицают любые утверждения о его ухудшении здоровья.

Ранее Байден заявил, что у него хорошая память и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.