Американские демократы начинают признавать безальтернативность Байдена

В Демократической партии США готовы смириться с безальтернативностью кандидатуры действующего президента США Джо Байдена на предстоящих выборах. Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, у многих демократов сохраняются сомнения по поводу способности Байдена пойти на второй срок, однако в Палате представителей сдвиг мнений в его пользу более очевиден. Поворотным моментом стала открытая поддержка кандидатуры Байдена наиболее либеральными членами Демократической партии, так называемым «отрядом» (The Squad).

«Вы не можете оказывать меньшую поддержку, чем «Отряд», — заявил изданию источник, знакомый с ходом дискуссии в Палате представителей.

Отмечается, что члены этой группы в рядах «демократов» неоднократно вступали в публичную полемику с Байденом.

До этого политолог объяснил, почему Байдена нельзя заменить на молодого кандидата.

Преклонный возраст американского лидера (81 год) стал поводом для многочисленных заявлений о его неспособности управлять государством. Наличие таких сомнений подтверждают опросы американского населения. Ситуация усугубилась после провальных для Байдена дебатов с соперником на выборах от республиканцев Дональдом Трампом.

Во время дебатов Байден выступил не лучшим образом — он запинался, путал факты и говорил довольно тихо из-за предполагаемой простуды. По итогам прений зрители назвали победителем Трампа, а демократы задумались о смене своего своего кандидата в президенты, согласно множеству материалов СМИ.

Ранее Путин заявил, что Россия может работать с любым президентом США.