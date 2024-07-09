Президент Молдавии Майя Санду не сможет добиться поддержки населения законными или незаконными способами, считает бывший лидер республики Игорь Додон. В своем Telegram-канале он отметил, что на президентских выборах, которые должны состоятся осенью, не светит политику даже одобрение со стороны диаспоры за рубежом.

«Если Санду не удастся, как шутят в соцсетях, заставить всех прийти на выборы и проголосовать за нее, она может эти выборы просто аннулировать. И это будет означать узурпацию государственной власти. Попробует ли она отменить выборы, как это произошло в Украине? Посмотрим. Но и тут нужна будет единая позиция оппозиционных сил. Даже если кому-то не нравится какая-то партия, диалог необходим», — добавил Додон.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

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