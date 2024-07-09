В администрации Байдена ответили на сомнения в его дееспособности

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что действующий президент США Джо Байден намерен проработать до конца мандата в случае избрания на второй срок. Ее слова приводит РИА Новости.

Отвечая на неоднократно высказанные сомнения в дееспособности и здоровье американского президента, она заявила, что политик недавно прошел всеобъемлющее медицинское обследование, после чего врачи заявили, что он не нуждается в дополнительных тестах.

«Это им решать, а не вам или мне», — подчеркнула она.

Одновременно с заявлением о полной уверенности в действующем президенте США министра обороны США Ллойда Остина II выступил его пресс-секретарь Патрик Райдер.

До этого стало известно, что Байдена регулярно осматривал специалист по болезни Паркинсона.

Преклонный возраст американского лидера (81 год) стал поводом для многочисленных заявлений о его неспособности управлять государством. Наличие таких сомнений подтверждают опросы американского населения. Ситуация усугубилась после провальных для Байдена дебатов с Трампом.

Ранее саммит НАТО в Вашингтоне назвали испытанием на профпригодность для Байдена.