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Премьер Венгрии на саммите НАТО планирует обсудить Украину с президентом Турции

Сийярто: Орбан на полях саммита НАТО проведет встречу с Эрдоганом

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Vadim Ghirda/AP

Руководитель Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что премьер-министр страны Виктор Орбан на полях саммита Североатлантического альянса проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках своей инициативы по разрешению российско-украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Сийярто подчеркнул, что основная цель «миссии мира» — оценить возможность скорейшего прекращения огня, а также создать условия для мирных переговоров при посредничестве Евросоюза.

До этого Орбан сообщил в письме о своем визите в Россию главе Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам стран Европейского союза об увеличении шансов на перемирие на Украине.

Отмечается, что документ датирован 5 июля. Именно в этот день Орбан побывал в Москве.

В письме венгерский лидер заявил европейским коллегам, что, судя по его переговорам с Путиным, «сейчас больше шансов» на перемирие и начало мирных переговоров» по урегулированию украинского конфликта.

Ранее фракцию Орбана в Европарламенте обвинили в «служении интересам России».

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