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Россия допустила Украину на Совбез ООН после просьбы США

Постпредство: Россия допустила Украину на Совбез ООН по просьбе США

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Политкоординатор Российской Федерации в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) Надежда Соколова заявила, что Украина обратилась к России за участием в Совете безопасности ООН, не соблюдая протокольные процедуры, из-за чего США выступили с аналогичной просьбой от своего имени. Об этом сообщается в Telegram-канале Соколовой.

По ее словам, Украина прислала письмо с запросом на участие в заседании 9 июля, которое содержало одну строчку — требование об участии.

Соколова подчеркнула, что российская сторона отклонила запрос Киева, но после обращения со стороны США было принято решение о допуске Украины на заседание.

До этого постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что делегация Украины допустила нарушения в попытках добиться участия в заседании Совбеза ООН.

Также Небензя заявил, что Россия сожалеет по поводу втягивания Совбеза ООН в пропагандистскую кампанию Киева.

Ранее на тему обстрела больницы в украинской столице высказалась Алла Пугачева.

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