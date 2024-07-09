Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Небензя прокомментировал заявку Украины на участие в заседании СБ ООН

Небензя: заявка Украины на участие в заседании СБ ООН составлена с нарушениями

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что делегация Украины допустила нарушения в попытках добиться участия в заседании Совбеза ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что вчера в секретариат поступило письмо постпреда Украины с просьбой предоставить ей право выступать на заседании. По словам Небензи, заявка была составлена с грубыми нарушениями сложившейся практики, а также не было адресовано председателю Совбеза.

По словам постпреда РФ, письмо также не содержало базовых протокольных формул, которые приняты в дипломатической практике.

Небензя добавил, что российская сторона не видит никаких проблем, чтобы Украина была допущена до заседания, но для этого необходим правильно составленный запрос, чего не было сделано.

Он подчеркнул, что Россия на правах председателя в СБ допустила участие украинской стороны в заседании – только с учетом того, что просьбу выдвинули США.

До этого Небензя заявил, что Россия сожалеет по поводу втягивания Совбеза ООН в пропагандистскую кампанию Киева.

Также постпред назвал проявлением двойных стандартов реакцию на инцидент генсека ООН Антониу Гутерриша.

Ранее на тему обстрела больницы в украинской столице высказалась Алла Пугачева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами