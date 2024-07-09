Небензя прокомментировал заявку Украины на участие в заседании СБ ООН

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что делегация Украины допустила нарушения в попытках добиться участия в заседании Совбеза ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что вчера в секретариат поступило письмо постпреда Украины с просьбой предоставить ей право выступать на заседании. По словам Небензи, заявка была составлена с грубыми нарушениями сложившейся практики, а также не было адресовано председателю Совбеза.

По словам постпреда РФ, письмо также не содержало базовых протокольных формул, которые приняты в дипломатической практике.

Небензя добавил, что российская сторона не видит никаких проблем, чтобы Украина была допущена до заседания, но для этого необходим правильно составленный запрос, чего не было сделано.

Он подчеркнул, что Россия на правах председателя в СБ допустила участие украинской стороны в заседании – только с учетом того, что просьбу выдвинули США.

До этого Небензя заявил, что Россия сожалеет по поводу втягивания Совбеза ООН в пропагандистскую кампанию Киева.

Также постпред назвал проявлением двойных стандартов реакцию на инцидент генсека ООН Антониу Гутерриша.

Ранее на тему обстрела больницы в украинской столице высказалась Алла Пугачева.