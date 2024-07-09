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В США оценили эффективность Байдена на встречах с другими лидерами

Глава минфина США Йеллен уверена в крайней эффективности президента Байдена

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден не испытывал проблем при переговорах со своими зарубежными коллегами, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен, передает ТАСС. Так она ответила на вопрос журналистов о том, не увидела ли проблем с когнитивными способностями политика.

«Президент был крайне эффективным на встречах, на которых я с ним присутствовала. Это касается и многих международных встреч, которые продолжались по несколько часов, как его встреча с председателем [КНР] Си [Цзиньпином] <...> Я не буду комментировать мои встречи с президентом. Это частное дело», — отметила Йеллен.

При этом министр финансов США не пояснила, когда в последний раз говорила с Байденом. Американский лидер сталкивается с резким падением рейтингов и критикой со стороны своих коллег по Демпартии после провальных дебатов со своим конкурентом Дональдом Трампом, которые состоялись в середине июня. Байден выступил не лучшим образом, запинался, путал факты и говорил довольно тихо из-за предполагаемой простуды. По итогам прений зрители назвали победителем Трампа, а демократы задумались о смене своего своего кандидата в президенты, согласно множеству материалов СМИ. Официально в партии пока возможность замены не подтверждали, как и в Белом доме.

Ранее в России связали с деградацией США участие Байдена в выборах.

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Выборы в США — 2024
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