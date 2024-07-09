Макрон назвал двух главных противников вступления Украины в НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главными противниками вступления Украины в Североатлантический альянс являются Германия и США. Об этом сообщает DPA.

Макрон утверждает, что Берлин и Вашингтон оказывают противодействие присоединению Киева в НАТО. Президент подчеркивает, что решение о приглашении Украины в альянс будет принято союзниками Франции по блоку.

По его мнению, Киев был раздосадован тем, что в НАТО не приняли решение о приглашении Украины на саммите в Вильнюсе. Макрон считает, что сценарий саммита в Вашингтоне будет таким же.

До этого координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что на саммите Североатлантического альянса (НАТО), который состоится в Вашингтоне, будет сделано несколько крупных объявлений о поддержке Украины.

Сообщалось, что союзники дадут Украине обязательства по укреплению сил противовоздушной обороны и по финансовой помощи в объеме $40 млрд долларов в 2025 году. Государства-члены Североатлантического альянса также объявят на саммите о новом командовании в Германии по подготовке и снабжению Украины.

Ранее в США испугались за будущее Украины из-за разлада в НАТО.