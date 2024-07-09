Небензя заявил, что в детскую больницу в Киеве попала норвежская ракета

Ракета зенитного комплекса NASAMS, попавшая в здание на территории детской больницы «Охматдет» в Киеве, была выпущена из установки, поставленной на Украину из Норвегии. Такое мнение выразил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

Речь об этом зашла на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, созванном по запросу западных стран 9 июля. Небензя заявил, что в нарушение норм международного гуманитарного права ракетная установка была размещена в жилых кварталах и отметил, что Россия ждет от Норвегии реакции по этому поводу.

9 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что считает подтвержденным фактом попадание ракеты зенитного комплекса NASAMS в здание на территории детской больницы «Охматдет» в Киеве. По ее словам, попытки украинских властей использовать эту трагедию в целях пропаганды подтверждают их «бесчеловечную сущность».

Подробнее о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на тему обстрела больницы в украинской столице высказалась Алла Пугачева.