Юлию Навальную заочно арестовали в России

Басманный суд Москвы согласился с ходатайством следствия и постановил арестовать Юлию Навальную по обвинению в участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Согласно решению суда, Юлия Навальная будет арестована на два месяца, как только появится на территории России. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 Уголовного кодекса.

«Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск», — говорится в публикации.

В суде уточнили, что срок ее ареста будет исчисляться с момента экстрадиции в Россию, либо с момента задержания на территории страны.

Восьмого апреля МВД начало экспертизу заявлений Юлии Навальной на предмет призыва к новым ограничениям против России.

С таким требованием в правоохранительные органы обратился депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Вероятно, поводом для обращения стало ее выступление в Европарламенте в конце февраля 2024 года. Тогда Навальная в том числе призвала применять в отношении России другие методы вместо новых санкций и резолюций.

1 июля с Юлией Навальной встретился президент Франции Эммануэль Макрон. Темой разговора стало то, «как Франция может помочь российскому гражданскому обществу, в том числе за пределами России».

Ранее политолог раскритиковал решение присудить Юлии Навальной «премию архонтов».