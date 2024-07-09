В Совфеде указали на признаки внутреннего ослабления США

Представление президента США Джо Байдена в качестве лучшего варианта для победы над экс-главой Белого дома Дональдом Трампом свидетельствует о проблемах внутри Америки, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на информацию о том, что действующий лидер Соединенных Штатов попросил конгрессменов из Демократической партии прекратить призывать к его выходу из предвыборной гонки.

«Если Байден в его нынешнем состоянии — лучший кандидат для победы над Трампом, то это говорит о двух вещах. Первая: демпартия США выродилась и не способна породить ни одну весомую фигуру общенационального масштаба. Вторая: американский политический класс в целом измельчал и деградировал», — написал Пушков.

Он добавил, что эти проблемы являются признаками внутреннего ослабления США.

Байден сталкивается с резким падением рейтингов и критикой со стороны своих коллег по Демпартии после провальных дебатов с Трампом, которые состоялись в середине июня. Президент США выступил не лучшим образом, запинался, путал факты и говорил довольно тихо из-за предполагаемой простуды. По итогам прений зрители назвали победителем Трампа, а демократы задумались о смене Байдена в качестве своего кандидата в президенты, согласно множеству материалов СМИ. При этом официально в партии возможность замены не подтверждали, как и в Белом доме.

Ранее в США призвали Байдена выйти из президентской гонки.