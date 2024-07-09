Появились подробности о письме Орбана лидерам ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в письме о своем визите в Россию главе Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам стран Европейского союза об увеличении шансов на перемирие на Украине. Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на отчёт Орбана.

Отмечается, что документ датирован пятым июля. Именно в этот день Орбан побывал в Москве.

В письме венгерский лидер заявил европейским коллегам, что, судя по его переговорам с Путиным, «сейчас больше шансов» на перемирие и начало мирных переговоров» по урегулированию украинского конфликта. Политик призвал ЕС взять на себя инициативу для продвижения прекращения огня на Украине.

По мнению Орбана, политическое лидерство США ограничено из-за предстоящих президентских выборов.

Орбан добавил, что его визит в Россию был вызван негативными последствиями конфликта на Украине для европейской экономики.

После своего визита в Россию премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза, в котором он подвел итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным относительно прекращения боевых действий на Украине. Премьер Венгрии отметил, что российский лидер готов рассмотреть заключение перемирия с Украиной, если оно «не будет служить скрытой передислокации украинских сил». Орбан также сообщил, что Путин был удивлен, узнав, что Зеленский отверг идею о временном прекращении огня, так как считает, что «время не на стороне Украины». Сам же венгерский политик заявил, что в ближайшие два месяца потери на фронте будут «драматическими» и призвал договариваться. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее фракцию Орбана в Европарламенте обвинили в «служении интересам России».