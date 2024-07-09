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В МИД прокомментировали отчет о вербовке журналистов Нидерландами

Захарова назвала признанием отчет о вербовке СМИ Нидерландами

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Отчет правительственной комиссии Нидерландов о вербовке спецслужбами журналистов явно писался под впечатлением от дела журналиста Эвана Гершковича. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Отчет правительственной комиссии по надзору за работой нидерландской разведки показал, что командируемые за рубеж представители СМИ, а также находящиеся в Нидерландах иностранные корреспонденты, не раз попадали под поле зрения спецслужб. О каких странах идет речь, Захарова не уточняет. По ее словам, интерес для Гааги и Вашингтона могли представлять Россия, Китай и другие ключевые государства Глобального Юга.

Дипломат считает, что составители доклада могли находиться под впечатлением от истории гражданина США Гершковича, которого на Западе изо всех сил стараются представить «честным журналистом, пострадавшим за свой труд». Захарова добавила, что задокументированное признание существования такой поставленной на поток практики свидетельствует об обратном.

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. Мужчине вменили нарушение по статье 276 УК РФ, которая звучит как «Шпионаж». Максимальное наказание по этому обвинению составляет до 20 лет лишения свободы.

По данным ФСБ, Гершкович собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которые составляли государственную тайну. 26 марта текущего года журналисту продлили срок содержания под стражей до 30 июня. 26 июня в Свердловском областном суде состоялось первое заседание по делу о шпионаже.

Ранее Трамп рассказал, что сделает с журналистом Гершковичем, если победит на выборах.

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