В ГД предложили ввести уголовную ответственность для работодателей за помощь мигрантам

В ЛДПР предложили ввести уголовную ответственность для работодателей за содействие в получении фальшивых документов мигрантам и тех, кто реализует соответствующие запросы. Законопроекты будут разработаны и внесены в Госдуму в ближайшее время, рассказал «Газете.Ru» председатель политического объединения Леонид Слуцкий.

По словам лидера ЛДПР, в России необходимо исключить лазейки для работодателей, согласно которым за игнорирование правил о пребывании иностранцев они отделываются штрафом в 30 тысяч рублей. Необходимо повысить наказание до 500 тысяч за каждое нарушение, полагает парламентарий.

«Кроме того, мы считаем необходимым ввести уголовную ответственность для работодателей за содействие в получении фиктивных документов мигрантами, как и для тех, кто подложные документы выдает. А всех нарушителей из числа приезжих выдворять из России вместе с семьями. Подделал документы, нарушил закон – отправляйся обратно», — заявил Слуцкий.

Политик подчеркнул, что ситуация с преступностью мигрантов перешла всевозможные границы. Они «почти в открытую объединяются в банды, чтобы реализовать свои низменные порывы и не стесняются оскорблять женщин и покушаются на детей», указал депутат.

До этого партия ЛДПР запустила горячую линию по вопросам борьбы с нелегальной миграцией, куда можно обратиться при обнаружении фактов коррупции, способствующих незаконному пребыванию иностранцев в России.

Ранее стало известно, что в России может появиться федеральный проект по управляемому найму мигрантов.