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В России может появиться федеральный проект по управляемому найму мигрантов

РБК: власти РФ обсудили создание проекта управляемого найма мигрантов

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Федеральный проект по управляемому найму мигрантов может появиться в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект.

В материале говорится, что российские власти на стратегической сессии в правительстве в конце июля обсудят федеральный проект «Качественная трудовая миграция», который предполагает «повышение управляемости найма» иностранных работников через развитие организованного набора мигрантов. Для этого планируется обсудить создание оператора организованного набора — ППК «Работа в России», который будет выполнять роль кадрового центра для российских компаний.

Кроме того, предлагается вынести медосмотр, дактилоскопию и проверку знания русского языка за пределы России, а также привязать иностранного работника к работодателю и расширить географию стран, из которых они прибывают.

Этот проект, по информации издания, вошел в рабочую версию национального проекта «Кадры», которая демонстрировалась в июне на одном из межведомственных совещаний.

В Минтруде РБК рассказали, что структура «Кадров» пока не утверждена, наполнение будущего нацпроекта прорабатывается.

В конце июня сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о проверке знания русского языка у детей мигрантов.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.

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