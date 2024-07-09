В Тбилиси отреагировали на решение ЕС по заморозке €30 млн для Грузии

В Тбилиси назвали непонятным решение о заморозке Европейским союзом (ЕС) €30 млн для министерства обороны Грузии. Соответствующее заявление сделал глава МИД республики Илья Дарчиашвили, слова которого передает ТАСС.

«Для нас остаются непонятными подобного рода микрорешения», — отметил дипломат. По его словам, финансовая помощь такого рода служила и служит укреплению обороноспособности Грузии.

Также Дарчиашвили заявил, что приостановка выделения Грузии €30 млн не помешает интеграции республики в ЕС.

9 июля посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что процесс интеграции страны в Европейский союз приостановлен. По его словам, намерения нынешнего правительства Грузии неясны для лидеров ЕС. Закон о прозрачности иностранного влияния явно является шагом назад, добавил дипломат.

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах в заключительном, третьем чтении. За него проголосовали 84 депутата, против — 30 парламентариев, еще 58 воздержались. Президент страны наложила на него вето и назвала его «российским законом», который противоречит конституции и европейским стандартам. Несмотря на резкую критику закона со стороны ЕС и США, парламент Грузии преодолел президентское вето, и закон был принят окончательно.

Ранее в Службе внешней разведки заявили, что США готовят смену власти в Грузии.