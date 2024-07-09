Моди согласился принять участие в саммите БРИКС в Казани

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди принял приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани. Об этом пишет «Интерфакс».

«Уважаемый господин премьер-министр, мы будем рады видеть вас в Казани осенью этого года на саммите БРИКС», — сказал российский лидер на встрече с Моди.

9 июля агентство Bloomberg сообщало, что отношения России и Индии на фоне визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Москву – даже более горькая пилюля для Вашингтона, чем связи РФ и Китая. Автор статьи также отметил, что Вашингтону становится все сложнее изолировать Россию.

До этого журнал Der Spiegel писал, что встреча Путина и Моди в Москве стала воссоединением «могущественных старых друзей» и внешнеполитическим успехом России. Как отмечается в материале, несмотря на конфликт на Украине, Москва не находится в изоляции. Пока представители стран НАТО встречаются в Вашингтоне, «Путин формирует мир согласно собственным идеям».

Ранее новый президент Ирана захотел на саммите БРИКС подписать договор о стратегическом партнерстве с РФ.