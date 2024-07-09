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ЕС решил сократить финансирование Грузии

В Брюсселе объявили о пересмотре планов по финансированию Грузии

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Shakh Aivazov/AP

Европейский союз пересмотрел планы финансирования Грузии из-за принятия в стране закона об иностранных агентах, а также планах борьбы против ЛГБТ-пропаганды («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник в ЕС.

«Мы уже приостановили поддержку вооруженных сил Грузии в размере €30 млн на 2024 год в рамках Европейского фонда мира», — сообщает источник агентства.

В Евросоюзе раскритиковали Грузию после принятия закона об иноагентах. Представители Брюсселя также заявляли, что в будущем могут отказать Грузии во вступлении в ЕС.

По мнению западных политиков, подобный закон противоречит европейским принципам и ценностям. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в прошлом публично заявлял, что Евросоюз может ограничить финансирование правительства Грузии.

До этого посол Европейского союза (ЕС) в Грузии Павел Герчинский не исключил, что Тбилиси будет включен в волну расширения политического объединения в ближайшие пять лет.

Ранее Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии.

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