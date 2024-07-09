Переговоры Путина и Моди в узком формате завершились

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в узком формате завершились, встреча продолжалась около 2,5 часа. Об этом сообщает РИА Новости.

Далее последуют переговоры в расширенном формате. До этого лидеры двух стран вместе посетили павильон «Росатома» на ВДНХ. Он был построен при участии самой государственной корпорации и открылся 4 ноября 2023 года.

8 июля Путин принимал Моди в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, где они пообщались за чашкой чая, прогулялись по саду и посмотрели конное представление на манеже местной конюшни.

Моди прилетел в Москву с двухдневным государственным визитом. Визит, который продлится 8–9 июля, стал первой зарубежной поездкой индийского политика на третьем сроке в должности главы правительства. В Кремле заявили, что стороны намерены обсудить дальнейшее развитие двусторонних отношений и актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Ранее визит Моди в Москву назвали «горькой пилюлей» для Вашингтона.