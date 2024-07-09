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В Совфеде высказались о «необратимости» членства Украины в НАТО

Сенатор Джабаров счел игрой слов заявления о необратимости Украины в НАТО

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Максим Блинов/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров посчитал игрой слов и украшением саммита НАТО заявление о «необратимости» вступления Украины в Североатлантический альянс, которое собираются прописать в итоговой декларации саммита в Вашингтоне. Его слова приводит радио Sputnik.

«О каком присоединении Украины к НАТО может идти речь, если страна разваливается, и неизвестно, что станет с этой страной через год, через два? Это делается, скорее всего, для успокоения Зеленского, успокоения союзников», — сказал Джабаров.

С точки зрения парламентария, речевая конструкция является «игрой слов», поскольку странам НАТО необходимо каким-то образом «украсить юбилейный саммит».

До этого телеканал CNN со ссылкой на чиновника, который знаком с ситуацией, сообщал, что в декларации саммита в Вашингтоне с 9 по 11 июля включение Украины в НАТО назовут необратимым.

Американский чиновник сказал, что Белый дом поддерживает использование слова «необратимый» в итоговой декларации, если в документе также подтверждается, что работу Украины над демократическими реформами нужно продолжить.

Ранее в США резко раскритиковали Байдена за подход к конфликту на Украине.

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