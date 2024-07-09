В МИД высказались о сроках подписания договора о партнерстве России и Ирана

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что Россия и Иран подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве при первой возможности. Об этом сообщает ТАСС.

«Два президента обсуждали и договорились, что подпишут при первой представившейся возможности, о чем по дипломатическим каналам договорятся», — отметил дипломат.

8 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, что Тегеран готов подписать соответствующий договор с Москвой.

До этого Путин поздравил Пезешкиана с победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на ответственном государственном посту.

6 июля иранский избирком объявил о победе Пезешкиана на внеочередных президентских выборах, которые проводились после крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.

Ранее Эрдоган назвал нового президента Ирана турком азербайджанского происхождения.