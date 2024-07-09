Госдума одобрила во втором чтении введение выплаты работающим родителям

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о семейной налоговой выплате, размер которой составит 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято в рамках совершенствования российской налоговой системы России.

Право на выплату получат работающие родители, воспитывающие двух и более детей, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума. Граждане РФ, на которых распространяется действие меры, смогут подать заявление о назначении выплаты с 1 июня до 1 октября того года, который следует за последней уплатой НДФЛ. В случае принятия закона, получить вычет за 2025 год россияне смогут с 1 июня по 1 октября 2026 года.

Третье чтение законопроекта запланировано на 10 июля.

Российские власти подготовили налоговые изменения для граждан и бизнеса. В частности, предлагается ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц, сборы для состоятельных россиян составят от 15% до 22%, а налог на прибыль для компаний увеличится с 20% до 25%. Поправки Минфин внес 28 мая в правительство. Кого коснутся изменения, для чего они вводятся, и куда планируется направить полученные доходы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России предложили освободить одну группу граждан от НДФЛ.