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В Кремле готовятся к церемонии вручения Моди высшей госнаграды РФ

В Кремле готовятся к вручению Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного

В Кремле готовятся к церемонии вручения премьер-министру Индии Нарендре Моди высшей государственной награды России — ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщает RT.

Мероприятие состоится спустя пять лет после того, как российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении Моди. Премьер-министр Индии удостоен этой награды «за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и дружественных связей между народами стран».

Моди прилетел в Москву с двухдневным государственным визитом. Визит, который продлится 8–9 июля, станет первой зарубежной поездкой индийского политика на третьем сроке в должности главы правительства. В Кремле ранее заявили о большом значении этой поездки.

Моди во время встречи с Путиным заявил, что Индия уверена в том, что для решения всех конфликтов в мире подходит только мирный путь, диалог. Он отметил, что за последние пять лет мир сталкивался с многочисленными проблемами: сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за различных конфликтов.

Ранее Моди высказался об установлении мира на Украине.

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Визит Моди в Москву
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