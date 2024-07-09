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Глава МИД Венгрии предупредил о следующем шаге НАТО по Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: НАТО начнет миссию по поддержке Украины

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Lev Radin/Global Look Press

НАТО начнет миссию по поддержке Киева в конфликте, об этом говорят проекты резолюций Североатлантического альянса. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«НАТО начнет миссию по поддержке Украины. Мы в этом не принимаем участия: не поставляем оружие, не предоставляем военных, не участвуем в финансировании», — подчеркнул он.

Как отметил глава МИД Венгрии, проекты резолюций НАТО на ближайшее время говорят о том, что в руководстве Североатлантического альянса отсутствует понимание, что на поле боя решить украинский конфликт нельзя.

Сийярто добавил, что необходимо мирное решение конфликта, в этой связи Венгрия начала свою «миссию», в рамках которой премьер Виктор Орбан отправился в Киев, Москву и Вашингтон.

До этого сообщалось, что Орбан не информировал Еврокомиссию (ЕК) о визите в Китай и не отчитывался после поездки.

8 июля премьер-министр Венгрии сообщил, что после визита в Пекин и переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином отправится в Вашингтон. С кем планируется провести переговоры, Орбан не уточнил.

Ранее политолог объяснил, как могут наказать Орбана за «мирную миссию».

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