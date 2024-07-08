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Политолог объяснил, как могут наказать Орбана за «мирную миссию»

Политолог Дудчак: Венгрия может недополучить €20 млрд из бюджета ЕС

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с «Радио 1» дал оценку «миротворческой миссии» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в рамках которой он нанес визит на Украину, в Россию и Китай. Эксперт напомнил, что глава венгерского кабмина подвергался осуждениям и до поездки в Москву.

«Следствия в реалии ему придумают новые, потому что они и так его осуждали, лишили значительной доли финансов. По крайней мере они все никак не расплатятся с Венгрией. Она недополучила свои 20 млрд из европейского бюджета из-за Украины», — сказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что Орбан ездил на переговоры как глава своего государства, а не как представитель Евросоюза, поэтому отчитываться ему не перед кем.

В начале июля Орбан посетил Киев, а затем Москву. Он назвал свой визит в РФ продолжением «мирной миссии». В Евросоюзе раскритиковали Венгрию за эту поездку, а в Германии потребовали, чтобы страна ушла с места председателя Совета ЕС.

Венгерский премьер рассказал, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным спросил его мнение о существующих планах по урегулированию конфликта и безопасности Европы после окончания военных действий. Орбан также предложил российскому лидеру подумать о кратковременном перемирии.

После этого политик направился в Китай, где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. Следующая остановка Орбана — Вашингтон.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал страны, которые могут стать посредниками между Москвой и Киевом.

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