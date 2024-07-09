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Стали известны подробности задержания главы движения «Русофилов» в Болгарии

Главу движения Русофилов Девленского задержали за разглашение гостайны

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Как сообщила прокуратура Пловдива (Болгария), председателя движения «Русофилы» Златомира Девленского задержали якобы за то, что он участвовал в разглашении государственной тайны. Tsargrad.tv связался с представителями данной общественной организации.

Как подчеркивают активисты, претензии прокуратуры беспочвенны, поскольку Девленский не имеет никакого отношения к сведениям, составляющим гостайну.

«Он работает на муниципальном уровне. Какая гостайна? Эти обвинения — бред полный», — заявляют общественники.

Как отметил почетный председатель движения «Русофилы» Николай Малинов, подробности задержания Девленского будут известны позднее. Сейчас, по его словам, все в ожидании, что предъявит сторона обвинения.

О задержании Девленского стало известно 8 июля. Как сообщил глава Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков, силовики ворвались в дом активиста в 5:30 утра и увели его.

Другим громким задержанием стал арест сотрудника МВД Болгарии. Мужчину заподозрили в сотрудничестве с Россией. Отмечается, что дело ведет государственное агентство национальной безопасности (ДАНС).

Ранее полиция Болгарии сообщила о задержании троих россиян.

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