Госдума во втором чтении приняла законопроект об изменениях в налоговой системе

Госдума во втором чтении приняла законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками от 13% до 22%. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что Государственная дума рассмотрит законопроект об изменениях в налоговой системе в третьем чтении 10 июля.

Согласно законопроекту, для граждан с доходами до 2,4 млн руб. в год ставка НДФЛ останется на прежнем уровне — 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн руб. налог увеличится до 15%, от 5 млн до 20 млн руб. составит 18%, от 20 млн до 50 млн руб. — 20%, а более 50 млн руб. в год — 22%. Повышенный налог будут взимать не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов. Изменения не коснутся выплат участникам специальной военной операции.

До этого стало известно, что надбавки к зарплате для работников районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей будут освобождены от повышенного НДФЛ.

1 июля Минтруд РФ предложил освободить от НДФЛ инвалидов первой группы. Кроме того, авторы документа предложили ввести льготы по стажу работы и учету заработка при назначении трудовой пенсии для работающих инвалидов.

Ранее стало известно, кто получает самые высокие зарплаты в России.