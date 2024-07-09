Зверства солдат ВСУ на Украине по отношению к пленным ВС РФ являются военными преступлениями. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

«Сегодня возглавляемые американскими военнослужащими подразделения на Украине без суда совершают казни российских пленных. Это военное преступление», - написал он.

По словам американского политика, на Украине в рамках конфликта совсем не должно быть подразделений, которые управляются США. Кеннеди-младший добавил, что сейчас настало время урегулировать конфликт и вернуть американские деньги «домой».

До этого участвовавший в боевых действиях на Украине на стороне Киева немецкий врач Каспар Гроссе рассказал о трех случаях убийств российских военных в украинском плену.

Он отметил, что убийства совершали члены отряда The Chosen Company в составе 59-й отдельной мотострелковой бригады, куда входят иностранцы, воюющие на стороне Киева.

Ранее российские военные рассказали о новинке ВСУ на фронте.