Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали активно применять на фронте багги для подвоза боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира штурмовой группы 200-й бригады ВС РФ с позывным «Кучер».

«Недавно мы столкнулись с тем, что противник практически к самой передовой, линии боевого соприкосновения подвозил оружие, боеприпасы и медикаменты на таком транспортном средстве, как багги», — рассказал «Кучер».

По его словам, украинские бойцы активно используют на багги средства противодействия российским беспилотникам — но это не спасает их от поражения FPV-дронами российской армии.

До этого стало известно, что бойцы Вооруженных сил РФ построили на Херсонском направлении полуподземную пекарню и доставляют на квадроциклах свежий хлеб сослуживцам, воюющим на передовой.

Ранее штурмовики ВС РФ на мотоциклах захватили позиции ВСУ в Старомайорском.