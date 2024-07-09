Орбан не отчитывался Еврокомиссии после поездки в Китай

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не информировал Еврокомиссию (ЕК) о визите в Китай и не отчитывался после поездки. Об этом заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

«Нет. Не было контактов до [поездки], не было пояснений после», — сказал Мамер, отвечая на вопрос журналистов.

До этого политолог, научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов заявил, что Орбан элегантно продумал свой «миротворческий вояж», направившись сначала к непосредственным участникам украинского конфликта, а затем в Китай.

По его мнению, венгерский премьер также может встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

8 июля премьер-министр Венгрии сообщил, что после визита в Пекин и переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином отправится в Вашингтон. С кем планируется провести переговоры, Орбан не уточнил.

Ранее политолог объяснил, как могут наказать Орбана за «мирную миссию».