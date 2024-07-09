Страны Запада пытаются обвинить Китай в невмешательстве в урегулирование украинского конфликта, тем самым перекладывая всю ответственность за поиск мирного решения на Пекин. Об этом сообщает издание China Daily (СD).

«Давнее пренебрежение Запада к России, примером которого является расширение НАТО на восток, подпитывает конфликт, поэтому обвинение Китая в невмешательстве в проблему с целью поиска ее решения — это отвлекающая тактика», — говорится в статье.

По мнению авторов материала, Соединенные Штаты заинтересованы в продолжении военного конфликта, поскольку целью Вашингтона является ослабление России. Из-за действий американских властей украинские политики стали пешками, их используют в собственных интересах.

Накануне официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что НАТО является серьезным источником угрозы мировому сообществу. По ее словам, Североатлантический альянс называет себя оборонительным блоком, однако при этом постоянно «расширяет свои полномочия», а также провоцирует конфронтацию в мире.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин в рамках переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном заявил, что международному сообществу необходимо создать условия для урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, скорейшее урегулирование ситуации на Украине отвечает интересам всех сторон.

Ранее Зеленский назвал страны, которые могут стать посредниками между Москвой и Киевом.