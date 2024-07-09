Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае заявили, что Запад хочет обвинить Пекин в «невмешательстве» из-за Украины

CD: Запад хочет сделать КНР ответственной за решение конфликта на Украине

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Страны Запада пытаются обвинить Китай в невмешательстве в урегулирование украинского конфликта, тем самым перекладывая всю ответственность за поиск мирного решения на Пекин. Об этом сообщает издание China Daily (СD).

«Давнее пренебрежение Запада к России, примером которого является расширение НАТО на восток, подпитывает конфликт, поэтому обвинение Китая в невмешательстве в проблему с целью поиска ее решения — это отвлекающая тактика», — говорится в статье.

По мнению авторов материала, Соединенные Штаты заинтересованы в продолжении военного конфликта, поскольку целью Вашингтона является ослабление России. Из-за действий американских властей украинские политики стали пешками, их используют в собственных интересах.

Накануне официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что НАТО является серьезным источником угрозы мировому сообществу. По ее словам, Североатлантический альянс называет себя оборонительным блоком, однако при этом постоянно «расширяет свои полномочия», а также провоцирует конфронтацию в мире.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин в рамках переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном заявил, что международному сообществу необходимо создать условия для урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, скорейшее урегулирование ситуации на Украине отвечает интересам всех сторон.

Ранее Зеленский назвал страны, которые могут стать посредниками между Москвой и Киевом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами