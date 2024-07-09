Мирная миссия венгерского премьер-министра Виктора Орбана создает возможности для урегулирования отношений между западными странами и Россией. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк.

По словам Блэка, современные американские и британские власти склонны к эскалации конфликта с Россией, что может привести к ядерной третьей мировой войне и уничтожению жизни на планете. По его мнению, большинство американского населения не поддерживает внешнюю политику президента США Джо Байдена в сочетании с его пренебрежением внутренними проблемами страны.

Однако появление в Европе «честной дипломатии» в виде мирных инициатив Виктора Орбана «создает новый позитивный потенциал по обе стороны Атлантики».

Эксперт отметил, что исход президентских выборов в США неясен, как и то, изменится ли отношение США к НАТО в случае победы на выборах в Америке Дональда Трампа.

В начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан последовательно посетил Киев, Москву и Пекин с целью обсуждения возможных путей прекращения украинского конфликта. Это вызвало в западных странах полярную реакцию — от полного неприятия и осуждения до одобрения.

9 июля сообщалось, что после своего визита в Россию Орбан направил лидерам Евросоюза письмо, в котором подвел итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным относительно прекращения боевых действий на Украине.

Ранее эксперт Блэк заявил, что НАТО разделено, а исход предстоящего саммита блока неясен.